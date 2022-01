CDC研究顯示感染Omicron併發重症比率較低

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)最新研究顯示,感染Omicron變種後的嚴重性似乎比較低。

CDC最新研究顯示,感染Omicron後嚴重程度,似乎低於之前疫情高傳播期出現的變種,例如Beta和Delta變種,這項研究是著眼於患者發病後情況,包括進入急症室、使用呼吸機和死亡等方面的比率,結果顯示,在Omicron高峰期間,重症方面這些數字都不及在Delta變種,或去年第一個冬季期間的激增。

研究還發現,Omicron肆虐期間,每日確診病例、住院和死亡的比率亦低於之前的時期,同時,與新型肺炎相關的住院時間亦較短。

由於綜合多種因素,研究人員結論是,感染Omicron變種後的症狀嚴重性似乎比較低,當然這些因素同時包含了現時的疫苗接種覆蓋率,和康復後得到免疫力的人士,這些都是有可能降低Omicron變種的殺傷力。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。