美國據報擬撤離部分駐華外交人員 中國外交部指美方邏輯令人費解

【有線新聞】

路透社報道，因應北京收緊防疫措施，美國國務院將授權撤離部分駐華外交人員及家屬。中國外交部回應指，美方的決策邏輯令人費解。另外趁著春節將至，一批外國駐華大使就化身速遞員，帶上他們國家的特產和新年祝福。

路透社報道，部分美國駐華外交人員不滿意美國政府未能予以保護，協助他們豁免中國嚴格的防疫措施，又指使館方曾展開內部調查，發現有25%受訪職員及家屬選擇盡快離開中國。

美國有線新聞網絡引述知情人士稱，美國駐華大使館已要求美國國務院正式授權，批准外交人員和家屬離境。

環球時報引述分析人士指，美國以中國防疫為由，授權撤離部分外交人員，旨在製造恐慌情緒，抹黑中國防疫成效，並干擾北京冬奧舉行。

在北京，中國外交部就這樣回應，中國外交部發言人趙立堅說：「中國目前無疑是世界上最安全的國家，從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。美方的決策邏輯令人費解，難以自圓其說，中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿。」

另一方面，臨近農曆新年，有駐華大使化身速遞員，將他們國家盛產的紅酒和酒杯，親自帶上門送給內地民眾，又大讚中國網購發展蓬勃。

摩爾多瓦駐華大使杜米特魯·貝拉基什說：「我來到中國之前，從未想過這裏的電商行業，原來如此發達。」

不止他，這幾個國家的駐華大使，都各自帶了家鄉特產親自送上門，包括這位送茶葉的斯里蘭卡大使，還有送紅酒的這位格魯吉亞大使。而這位阿根廷駐華大使牛望道，更加踩著單車，送紅酒給他的一位老朋友，最後這幾位駐華大使一同向大家送上新年祝福。