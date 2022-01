賴清德出訪洪都拉斯 過境洛杉磯與國會議員視像會面

【有線新聞】

台灣的賴清德副總統前往洪都拉斯出席新總統就職禮,將與美國副總統賀錦麗同台,據報賀錦麗沒計劃會見賴清德。而賴清德首先過境美國洛杉磯,與多名美國國會議員視像會面,討論經貿和大陸威脅等議題。

「歡迎,辛苦了。」賴清德當地時間周二清晨甫抵美 ,台灣駐美代表蕭美琴及美國在台協會主席莫健,便上機迎接。

賴清德此行是前往洪都拉斯,以蔡英文總統特使身份出席新總統就職典禮。首先過境洛杉磯,洪都拉斯駐當地領事到場獻花。歡迎賴清德的還有約一百個當地僑胞,到其下榻酒店迎接。

賴清德說期待把握過境約24小時與新、老朋友會面,即使因防疫考量,主要待在酒店,仍安排7場見美國政要的視像會面。他到酒店休息一小時,便先與17名美國跨黨派國會議員,視像討論台美貿易和大陸威脅等。

賴清德到洪都拉斯出席典禮時,預料同場還有美國副總統賀錦麗,外界關注兩人可會有互動。有美國傳媒引述白宮官員指,賀錦麗沒有計劃與賴清德正式會面。典禮結束後,賴清德將過境三藩市返回台灣。

國台辦批評民進黨當局借所謂過境美國,圖謀美台官方接觸,是一貫「倚美謀獨」的伎倆,堅決反對美國同台灣地區有任何形式官方往來。國台辦發言人指,無論以甚麼名目、玩甚麼花招,都改變不了世界上只有一個中國,台灣是中國一部分的事實。

國台辦敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,不向「台獨」勢力發出錯誤信號。挺台謀「獨」,只會進一步損害台海和平穩定,和招致玩火自焚的後果。

