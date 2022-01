【KTSF】

週二下午兩點多,一名男子跌落San Bruno捷運站鐵軌,腿部受傷,沒有生命危險。

捷運發言人表示,根據初步的調查,該名男子跌落鐵軌導致腿斷,沒有人推他,有一名男子在現場被警方銬上手銬。

消息指這名男子跟男事主打架,男事主自己掉到鐵軌上,San Brono捷運站因這起意外關閉一小時左右。

