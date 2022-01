Pfizer對Omicron特製疫苗展開臨床試驗

【KTSF 朱慧琪報導】

Pfizer藥廠已展開Omicron特製疫苗的臨床試驗,Pfizer行政總裁說,將來接種新型肺炎疫苗,會好像接種流感疫苗般。

Pfizer總監Albert Bourla說:「我們正在研發一種涵蓋omicron和其他變種的疫苗。」

Pfizer藥廠已展開針對Omicron的特製疫苗的臨床試驗,參加試驗1420名健康成年人,年齡介乎18至55歲,Pfizer正在就疫苗的安全性、藥物耐受性和免疫反應水平作研究。

1400多人臨床試驗者中會分成3組,第一組人參加試驗前3至6個月,已打劑兩針Pfizer現有疫苗,這組參加者會接種1或2劑Omicron特製疫苗。

第二組人是已接種3針Pfizer現有疫苗,他們會在臨床試驗中多打一劑Pfizer疫苗,或Omicron特製疫苗。

而第三組人是從未接種過新型肺炎疫苗的人士,他們將接種3針Omicron特製疫苗。

即使是進行這項新的疫苗研究,但是Pfizer原始的新型肺炎疫苗將不受影響,Pfizer計劃在今年會生產40億劑。

Pfizer還強調,如果已經打了Pfizer加強針的人,已經有對抗Omicron的高保護力。

Pfizer行政總裁表示,將來接種新型肺炎疫苗,會好像接種流感疫苗般。

Bourla說:「我希望能有每年只須接種1次的疫苗,就像我們每年一度做其他事情一樣,這樣會更容易說服民眾去打針。」

