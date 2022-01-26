Pfizer對Omicron特製疫苗展開臨床試驗

January 26, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF 朱慧琪報導】

Pfizer藥廠已展開Omicron特製疫苗的臨床試驗，Pfizer行政總裁說，將來接種新型肺炎疫苗，會好像接種流感疫苗般。

Pfizer總監Albert Bourla說：「我們正在研發一種涵蓋omicron和其他變種的疫苗。」

Pfizer藥廠已展開針對Omicron的特製疫苗的臨床試驗，參加試驗1420名健康成年人，年齡介乎18至55歲，Pfizer正在就疫苗的安全性、藥物耐受性和免疫反應水平作研究。

1400多人臨床試驗者中會分成3組，第一組人參加試驗前3至6個月，已打劑兩針Pfizer現有疫苗，這組參加者會接種1或2劑Omicron特製疫苗。

第二組人是已接種3針Pfizer現有疫苗，他們會在臨床試驗中多打一劑Pfizer疫苗，或Omicron特製疫苗。

而第三組人是從未接種過新型肺炎疫苗的人士，他們將接種3針Omicron特製疫苗。

即使是進行這項新的疫苗研究，但是Pfizer原始的新型肺炎疫苗將不受影響，Pfizer計劃在今年會生產40億劑。

Pfizer還強調，如果已經打了Pfizer加強針的人，已經有對抗Omicron的高保護力。

Pfizer行政總裁表示，將來接種新型肺炎疫苗，會好像接種流感疫苗般。

Bourla說：「我希望能有每年只須接種1次的疫苗，就像我們每年一度做其他事情一樣，這樣會更容易說服民眾去打針。」

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