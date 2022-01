【KTSF】

職業安全與健康局(OSHA)宣布撤回對大企業員工的疫苗令。

OSHA之前要求大企業的員工打針,否則就要定期接受檢測,引發多個州與商業團體提出訴訟。

聯邦最高法院在本月較早時裁定,OSHA這個命令是越權,佔多數的保守派大法官指出,就連國會都沒有實施過這種強制令。

OSHA週二撤回命令,但表示疫苗令雖然不能再執行,但仍然是值得參考的提議,目前OSHA會專注於執行對聯邦醫療人員的疫苗令,涉及Medicare與Medicaid聯邦醫療計劃資助的機構屬下的人員,估計有上億人受該疫苗令的規範。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。