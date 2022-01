【KTSF】

南灣Santa Clara縣發現兩宗Omicron BA.2版本確診,目前普遍在美國傳播的是Omicron BA.1版本。

BA.2目前已經在至少40個國家發現,包括現在在香港葵涌邨逸葵樓出現的爆發都是Omicron BA.2版本。

Omicron BA.2是更具傳播性和更隱藏性。

