【KTSF】

佛羅里達州海岸發生翻船事故,美國海岸警衛正在搜救事故中下落不明的39人。

翻船事故就發生在佛州東岸Fort Pierce市附近海域,有好心人在週二稍早打電話給海岸警衛隊報案,該名好心人在Fort Pierce以東45英里的海域救下一名男子,當時男子緊緊抓住翻到的船。

男子獲救後透露,他與一群人在週六晚上從巴哈馬群島的Bimini島啟程,他們的船在惡劣天氣中傾覆,船上的人沒有穿救生衣,海岸警衛隊出動直升飛機搜救落水失踪的人。

當局認為出事的船隻是用來走私人口,發生事故時船上一共有40人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。