舊金山華埠康年海鮮酒家考慮農曆新年過後停業兩個月（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在舊金山(三藩市)華埠有過百年歷史的康年海鮮酒家,去年在市參事佩斯金的幫助下逃過結業的厄運,不過今年再次受Omicron變種病毒的考驗,「開一天 蝕一天」,康年因此正考慮在農曆新年後停業兩個月,為了在過年前衝刺多做生意,康年亦首度與華埠一間餅店合作,免費將盤菜及賀年食品送到顧客的府上。

過去兩年,康年的生意就好像坐過山車一樣,由經濟重啓,剛起步的每天幾百元,做到後來的數千元,宴會及私人聚會又慢慢回歸,康年的生意漸漸有了起色。

可是好景不長,Omicron變種病毒又嚇退食客,康年老闆李彪(Bill Lee)表示,踏入2022年後,生意入不敷支「開一天 蝕一天」,因此很可能農曆年後暫停營業。

李彪說:「我們的董事會,大家商量,如果繼續這樣做,對於關門比較不關門還好,因為最低限度我們都要請回工人回來,我們樓面及厨房都差不多將近有10個人,除了這方面,我們一開門,各方面都要消耗,水費現在尤其是很貴,每個月都超過4千元水費,我們算過情形下,我們都沒辦法繼續,或者暫時停業,等疫情好轉後,就重新再開過。」

李彪表示,去年年底有大約20個僑團訂了宴會,酒樓亦已經訂好食材,但疫情肆虐後,大部分的宴會又要延期,與去年情況一樣,康年當時用了大半年時間才繳清訂單。

李彪說:「2020年時,我們在2019年已經準備好過年用品,好像是蠔豉、冬菇各方面的東西,我們已經進了貨,在這兩年中我們慢慢攤還了給供應商,僅僅早幾個月前,我們又進了貨,希望(疫情)能夠受控,我們可以用,如果不是又是一個大問題。」

農曆新年對餐飲業來説,理應是全年最旺的時候,但是疫情的關係,李彪知道今年堂食的客人會大幅減少,因此他決定與幸福餅家合作,凡購買康年的盤菜,或是幸福的賀年食品,將會有義工免費將食物送上門。

幸福餅家東主張曉燕(Hanna Zhang)說:「我們希望藉著傳統的節日,通過傳統的手藝、盤菜及糕點,還有傳統的點心,用食物去帶給大家開心,還有通過食物得到幸福。」

對於農曆新年的市道,張曉燕本來寄予厚望,半年前開始請人種植有機蘿蔔,親自製作各種賀年小食,例如是角仔及笑口棗等,不過踏入2022年後,店舖的營業額只剩下疫情前的一成。

雖然前景不樂觀,但張曉燕都希望用正面的態度迎接新年。

張曉燕說:「大節過後,我們都有心理凖備,希望我們用開開心心的心情去迎接新年,用好的心態去跨過這段時間,相信新一年新氣象,會否極泰來。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。