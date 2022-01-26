舊金山華埠康年海鮮酒家考慮農曆新年過後停業兩個月（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在舊金山（三藩市）華埠有過百年歷史的康年海鮮酒家，去年在市參事佩斯金的幫助下逃過結業的厄運，不過今年再次受Omicron變種病毒的考驗，「開一天 蝕一天」，康年因此正考慮在農曆新年後停業兩個月，為了在過年前衝刺多做生意，康年亦首度與華埠一間餅店合作，免費將盤菜及賀年食品送到顧客的府上。

過去兩年，康年的生意就好像坐過山車一樣，由經濟重啓，剛起步的每天幾百元，做到後來的數千元，宴會及私人聚會又慢慢回歸，康年的生意漸漸有了起色。

可是好景不長，Omicron變種病毒又嚇退食客，康年老闆李彪（Bill Lee）表示，踏入2022年後，生意入不敷支「開一天 蝕一天」，因此很可能農曆年後暫停營業。

李彪說：「我們的董事會，大家商量，如果繼續這樣做，對於關門比較不關門還好，因為最低限度我們都要請回工人回來，我們樓面及厨房都差不多將近有10個人，除了這方面，我們一開門，各方面都要消耗，水費現在尤其是很貴，每個月都超過4千元水費，我們算過情形下，我們都沒辦法繼續，或者暫時停業，等疫情好轉後，就重新再開過。」

李彪表示，去年年底有大約20個僑團訂了宴會，酒樓亦已經訂好食材，但疫情肆虐後，大部分的宴會又要延期，與去年情況一樣，康年當時用了大半年時間才繳清訂單。

李彪說：「2020年時，我們在2019年已經準備好過年用品，好像是蠔豉、冬菇各方面的東西，我們已經進了貨，在這兩年中我們慢慢攤還了給供應商，僅僅早幾個月前，我們又進了貨，希望（疫情）能夠受控，我們可以用，如果不是又是一個大問題。」

農曆新年對餐飲業來説，理應是全年最旺的時候，但是疫情的關係，李彪知道今年堂食的客人會大幅減少，因此他決定與幸福餅家合作，凡購買康年的盤菜，或是幸福的賀年食品，將會有義工免費將食物送上門。

幸福餅家東主張曉燕（Hanna Zhang）說：「我們希望藉著傳統的節日，通過傳統的手藝、盤菜及糕點，還有傳統的點心，用食物去帶給大家開心，還有通過食物得到幸福。」

對於農曆新年的市道，張曉燕本來寄予厚望，半年前開始請人種植有機蘿蔔，親自製作各種賀年小食，例如是角仔及笑口棗等，不過踏入2022年後，店舖的營業額只剩下疫情前的一成。

雖然前景不樂觀，但張曉燕都希望用正面的態度迎接新年。

張曉燕說：「大節過後，我們都有心理凖備，希望我們用開開心心的心情去迎接新年，用好的心態去跨過這段時間，相信新一年新氣象，會否極泰來。」

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