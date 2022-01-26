舊金山去年針對亞太裔仇視罪行較前年增5倍（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

農曆新年將至，舊金山（三藩市）市長以及警察局長在華埠召開記者會，公佈過去3年市內，針對亞太裔的仇視罪行數目，以及呼籲市民過年期間要注意安全。

警方表示，2019年，全市總共收到8宗針對亞太裔的仇視罪行報案，2020年9宗，2021年總共60宗。

舊金山市長布里德（London Breed）說：「去年增加至60宗，針對亞太裔的仇視罪行增加五倍多，大家試想這只代表有報案的數字。」

警方指出，去年60宗仇視罪行之中，31宗的涉案疑犯是同一個人，他專破壞和盜竊市內亞太裔經營的店鋪，警方拘捕了他，以及另外多宗針對亞裔仇視罪行的疑犯。

警方週二開始會在市內各分局張貼停止仇視亞太裔的海報，強調警方會致力打擊，以及預防這類罪案，不會鬆懈。

舊金山警察局長William Scott說：「我們的訊息很明確，就是我們不會容忍仇視罪行，如果發生了我們採取行動，我們也會盡所能防止它發生，我們需要社區的合作。」

警方設立了舉報仇視罪行的熱線電話，有廣東話和國語等9種語言服務，警方鼓勵大家如果目擊仇恨事件，就算不至於涉及暴力，例如有人辱罵亞裔，警方都希望市民打電話向警方報告，因為可能有助警方調查，以及預防罪案發生，熱線電話是(415) 558-5588。

另外，安老自助處也呼籲長者新年期間要提高警覺，避免成為匪徒下手的對象。

安老自助處行政總裁鍾月娟（Anni Chung）說：「在街道上看看有什麼人，在你的左邊右邊和後邊，不要佩戴項鍊和戒指，盡量這個時期不好顯示出來，用衣服蓋著，如果一定要帶錢包，放在前面，男士不要將錢包放在後面的褲袋，放在前面，如果在街上有人跟蹤你，停下來讓他過去，或走進一間舖頭。」

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