舊金山去年針對亞太裔仇視罪行較前年增5倍（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

農曆新年將至,舊金山(三藩市)市長以及警察局長在華埠召開記者會,公佈過去3年市內,針對亞太裔的仇視罪行數目,以及呼籲市民過年期間要注意安全。

警方表示,2019年,全市總共收到8宗針對亞太裔的仇視罪行報案,2020年9宗,2021年總共60宗。

舊金山市長布里德(London Breed)說:「去年增加至60宗,針對亞太裔的仇視罪行增加五倍多,大家試想這只代表有報案的數字。」

警方指出,去年60宗仇視罪行之中,31宗的涉案疑犯是同一個人,他專破壞和盜竊市內亞太裔經營的店鋪,警方拘捕了他,以及另外多宗針對亞裔仇視罪行的疑犯。

警方週二開始會在市內各分局張貼停止仇視亞太裔的海報,強調警方會致力打擊,以及預防這類罪案,不會鬆懈。

舊金山警察局長William Scott說:「我們的訊息很明確,就是我們不會容忍仇視罪行,如果發生了我們採取行動,我們也會盡所能防止它發生,我們需要社區的合作。」

警方設立了舉報仇視罪行的熱線電話,有廣東話和國語等9種語言服務,警方鼓勵大家如果目擊仇恨事件,就算不至於涉及暴力,例如有人辱罵亞裔,警方都希望市民打電話向警方報告,因為可能有助警方調查,以及預防罪案發生,熱線電話是(415) 558-5588。

另外,安老自助處也呼籲長者新年期間要提高警覺,避免成為匪徒下手的對象。

安老自助處行政總裁鍾月娟(Anni Chung)說:「在街道上看看有什麼人,在你的左邊右邊和後邊,不要佩戴項鍊和戒指,盡量這個時期不好顯示出來,用衣服蓋著,如果一定要帶錢包,放在前面,男士不要將錢包放在後面的褲袋,放在前面,如果在街上有人跟蹤你,停下來讓他過去,或走進一間舖頭。」

