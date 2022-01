舊金山華協中心免費派發居家檢測盒給散房住戶（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)華協中心週二免費派發1000多個新型肺炎居家檢測盒,給幾百多個華埠散房住戶。

隨著Omicron變種病毒引起灣區的確診個案大增,華協中心獲得東北醫療中心的協助,向華埠的散房家庭派發每人一份的居家檢測盒,讓居民有需要時,自行做快速抗原檢測,並且會附上中文翻譯的指引。

有散房住戶反映,華埠散房公寓人口密度高,又要跟其他住戶共用廚房和洗手間,染疫的風險相對比較高。

另外,由於社區對檢測的需求增加,花園角檢測站做完檢測後,有時要等幾天才收到結果。

散房住戶許丹麗說:「做完測試5天後才有結果,萬一我已經中招怎辦?可能中間我已痊癒,但我會在散房活動,散房來說,我走動的話,未必只有我中招,共用的東西太多,可能導致整座公寓都有。」

有散房公寓的家長也表示,聽到孩子就讀的學校,有同學確診的消息很令人擔心,因為怕孩子在上課時染疫。

散房住戶吳春紅說:「這個情況我們做家長的非常擔心,日日提心吊膽,他一有流鼻水、咳嗽,我們都很驚。」

東北醫療中心何鍾靈(Jessica Ho)東北醫療中心說:「農曆新年將至,我們要保持警覺以保安全。」

