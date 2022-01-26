舊金山華協中心免費派發居家檢測盒給散房住戶（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）華協中心週二免費派發1000多個新型肺炎居家檢測盒，給幾百多個華埠散房住戶。

隨著Omicron變種病毒引起灣區的確診個案大增，華協中心獲得東北醫療中心的協助，向華埠的散房家庭派發每人一份的居家檢測盒，讓居民有需要時，自行做快速抗原檢測，並且會附上中文翻譯的指引。

有散房住戶反映，華埠散房公寓人口密度高，又要跟其他住戶共用廚房和洗手間，染疫的風險相對比較高。

另外，由於社區對檢測的需求增加，花園角檢測站做完檢測後，有時要等幾天才收到結果。

散房住戶許丹麗說：「做完測試5天後才有結果，萬一我已經中招怎辦？可能中間我已痊癒，但我會在散房活動，散房來說，我走動的話，未必只有我中招，共用的東西太多，可能導致整座公寓都有。」

有散房公寓的家長也表示，聽到孩子就讀的學校，有同學確診的消息很令人擔心，因為怕孩子在上課時染疫。

散房住戶吳春紅說：「這個情況我們做家長的非常擔心，日日提心吊膽，他一有流鼻水、咳嗽，我們都很驚。」

東北醫療中心何鍾靈（Jessica Ho）東北醫療中心說：「農曆新年將至，我們要保持警覺以保安全。」

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