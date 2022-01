舊金山地檢處被控沒有公平及有尊嚴地對待仇恨罪案受害人（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

亞裔正義聯盟週二宣布在聯邦法庭對舊金山地檢處提告,指該部門沒有按照加州憲法,公平並有尊嚴的對待仇恨罪案中的受害人。

亞裔正義聯盟代表的是越南裔長者Anh Le,他在2019年11月,在舊金山華埠Stockton街散步時,在光天化日下被一對父子用棒球棍和玻璃瓶攻擊,兩人也出口說要殺受害人,動手男子的妻子和另外一個孩子也在現場。

Le 回憶起當時的感受:「這次攻擊是我一生中最殘忍、害怕和受恥辱的經歷,一直在我腦海中,那天發生的事情,令我十分痛苦和受傷害。」

Le之後發現,打人的家庭,事前有在Stockton街的一間藥材店威脅要傷害店主,而之後還攻擊另外一名女子。

Le後來發現,地檢處和被告達成認罪協議,讓被告對一項輕罪認罪,一年緩刑,並賠償受害人。

Le指地檢處沒有徵詢他的意見,違反了他身為受害人的權益。

代表受害人的亞裔正義聯盟表示,訴訟也包括舊金山市府,但是並不是為了金錢上的賠償。

提告律師Quyen Ta說:「這類攻擊令到我們的社區在哀悼中,並害怕受到更大的傷害,我們的年長人士,因為感到不被保護而不出門,像是受害人Le一樣,正如我們提告文件所說的,他的痛和羞辱,更被地檢處的背叛而加重,因為他們並沒有依法公平對待亞裔受害人。」

地檢處回應指,地檢官博徹思改善給受害人和亞太裔社區所提供的服務,並已經執行新政策來改進語言服務,如增加懂得多種語言的職員,也會確保受害人的需要得到照顧。

地檢處也在週二宣布成立工作委員會,來協調亞太裔年長受害人的需要。

