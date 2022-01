烏克蘭局勢升溫 美軍下令8500兵力高度戒備準備隨時部署歐洲

【有線新聞】

面對烏克蘭局勢持續升溫,美軍下令8500兵力高度戒備,準備必要時部署東歐,北約多國亦決定增派艦機應對,美國總統拜登已與歐盟和多個歐洲國家領袖視像會面商討對策。俄羅斯批評華府做法加劇緊張。

美國海軍杜魯門號航空母艦戰鬥群正在地中海,參與北約的大規模軍事演習,是冷戰以來首次由北約指揮美軍戰鬥群。雖然華府強調演習早於兩年前計劃,但正值區內局勢緊張,美軍與北約動向格外矚目。

面臨大軍壓境的烏克蘭,指集結邊境的俄軍已多達12萬,英國首相約翰遜指情報顯示,俄軍已於邊境部署60個戰鬥群,可能計劃發動閃戰攻下基輔。

因應俄羅斯拒絕撤軍為局勢降溫,美軍繼提供軍事物資援助烏克蘭後,再下令8500兵力高度戒備,準備必要時部署歐洲,主要匯合烏克蘭邊境的北約盟友,不會進入烏克蘭。

美國總統拜登已透過視像與英、法、德、意、波蘭、歐盟以及北約領袖商討局勢。英國政府發言人透露,各方同意要團結應對局勢,以外交手段為優先。

不過各方繼續調兵遣將,俄羅斯的兵力除了遍及接壤烏克蘭邊境,在白俄亦有部署。北約成員國已陸續增派艦艇、戰機或考慮派遣兵力到區內,連同西班牙派出艦隻加入北約海軍和美國準備必要時出兵,區內海陸空三方面都有強大軍事部署。

