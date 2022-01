美國日增約70萬人確診 免費檢測盒及口罩陸續送達（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

目前全美維持在每日新增約70萬宗確診,雖然專家預計疫情情況會好轉,但亦敦促不要輕視Omicron,另外,早前拜登政府派發的免費檢測盒和口罩已經陸續到達。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說,美國疫情趨勢,會好像南非國和歐洲一樣,正朝著正確的方向走。

Fauci說:「我們預計下週或兩週多後,將開始看到同樣的下降趨勢,最好的情況是,幾週或一個月左右,它會繼續下降,再下降。」

雖然Fauci有這一番預測,死亡率亦比Detal變種的時期減少,尤其已接種疫苗和打強針的人身上,但有些州份的住院人數仍然是不斷上升。

CDC前總監Tom Frieden說:「Omicron驚人之處在於其傳染性,我從事傳染病控制工作30年,除了麻疹,它是我見過的最具傳染性的病毒。」

這波Omicron疫情是有可能迅速下降,但不能排除會再有變種出現。

Frieden說:「最大的風險是我們都很厭倦新型肺炎,以至放鬆警惕,從而對另一變種到來不能有效應對。」

對於接種了疫苗和打了加強針的美國民眾來說,Omicron引起的症狀嚴重程度可能與流感相似,或完全無徵狀,所以那些還沒打疫苗的人會令人擔憂。

Frieden說:「病毒正在適應,只要我們適應了,就可以向前進,我們若不適應這種病毒,它就會繼續超越我們,我強調這一點,沒有人能準確預測Omicron之後會發生什麼。」

專家既然說沒人能預計往後會發生甚麼,民眾就要自行做好預防工作,戴口罩和做檢測都很重要。

與此同時,拜登政府早前派發的免費N95口罩,第一批已經到達中西部州份藥房裡分發,而東南部州份亦會在本星期送達,其他州份亦會陸續在2月初收到,拜登政府預計,每位美國人可以免費獲得3個N95口罩。

至於政府派發的免費檢測盒,有洛杉磯的居民已經收到,相信其他已經訂購了的民眾亦會陸續收到,如果還沒訂購的市民,可以到http://special.usps.com,每個家庭地址限取4盒。

