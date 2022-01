【KTSF】

舊金山加大的亞裔健康研究所將在週三下午舉行關於病毒快速檢測的線上論壇。

週三下午6點開始的論壇,將以粵語和英語進行,將著重討論快速檢測如何是減少新冠肺炎的重要工具。

主講人是舊金山加大醫學院檢驗醫學教授Alan Wu,民眾可以通過電郵方式,在論壇前提交問題,電郵地址是http://ahi@ucsf.edu。

而參加論壇則可以通過手機、平板電腦或電腦,透過Zoom平台加入,觀眾可以使用這個網址:http://bit.ly/townhalljan26

