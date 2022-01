灣區學者分析烏克蘭和兩岸局勢（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

關注國際地緣政治的學者對於當前烏克蘭局勢表示擔憂,認為情況不但非常危險,還會繼續升高,另外,中國近日加強軍機擾台,對於兩岸關係又有何影響,來聽聽學者的分析。

一名關注國際地緣政治的舊金山大學歷史學者,談當前烏克蘭局勢。

舊金山大學歷史系教授Uldis Kruze說:「這是很麻煩的,當地人們都大幅武裝起來,這是非常危險的,情況非常危急。」

隨著俄羅斯在緊鄰烏克蘭的邊境增兵,北約也表明會將更多軍事裝備送往東歐,加上總統拜登正在考慮派兵到烏克蘭,這一連串的軍事行動,讓當地進入危機狀態,是否會升高為戰爭狀態呢?

Kruze說:「現在雙方都堅持立場,並有諸多作為來造出更強的觀點,我認為這些作為主要是,在兩邊堆砌一種假象,俄羅斯、北約和美國都如此,我沒看到情勢有冷靜下來,在布林肯和拉夫羅夫的多場會議後,都沒有任何共識,我會看到更為升級而非降級。」

學者表示,這很難預料接下來會發生甚麼,儘管雙方目前仍處於虛張聲勢作態,但不能排除擦槍走火引發戰爭。

Kruze說:「任何事情都有可能發生,可能有烏克蘭民兵組織,或來自烏東的分離份子發動攻擊,都可能引發失控的情況。」

處於東歐的烏克蘭地區經歷過兩次世界大戰,和1941年德國入侵等戰亂,有數以千萬計的人喪命,1990年7月宣布脫離蘇聯獨立後,2014年又爆發烏克蘭革命,隨後引發克里米亞危機,俄羅斯併吞克里米亞。

Kruze教授指出,烏克蘭地區的緊張局勢,主要因為俄羅斯與西方國家在當地的政治角力,雙方都有責任,只是當地的民眾何其無辜。

而另一項關乎國際地緣政治的就是台海情勢,中國近年不斷加強侵擾台灣的航空識別區週日更是一天之內派出39架軍機擾台,學者解讀中國此舉的用意。

Kruze說:「這是中國政府延續的行動,要威嚇、也不算真的威嚇,要讓台灣領導人重新考慮他們一些獨立的戰略,所以是要向台灣領導層施壓,讓台灣重返或是更通融的回到一中的九二共識。」

學者認為,儘管近期共軍擾台次數變多,主要還是延續中國持續的做法,與台灣總統蔡英文領導的政府對峙。

Kruze說:「我認為未來還會有更多侵擾,這也是一種故作姿態,有點是擺開陣仗,確保兩邊人民知道領導人在試圖擺出強悍姿態,但這是個危險的遊戲,故作姿態可能轉為失控,超越人們一開始的意圖。」

兩岸甚麼情況下會發生軍事衝突?學者提出紅線警告。

Kruze說:「真正會引發戰爭的我認為有兩件事,第一個是蔡英文正式宣布獨立,或嘗試要宣布獨立,我想那是一條不能跨越的紅線,另一個紅線我認為正在浮現的,就是美國政府對中國的競爭戰略,如果美國正式將台灣列入軍事基地的一部份,那也會引發北京的反應,而且是軍事性質的反應。」

至於台灣民眾最為關注的焦點,就是如果兩岸開戰,美國會不會派兵台灣?

Kruze說:「我個人是認為不會,我認為美國不會派兵去救援台灣。」

學者認為,以中國當前強大的軍隊集結能力來看,要美國及時派兵救援台灣本身就有困難,美國與其派兵,不如採取更具傷害力的強大制裁方式來應對。

Kruze說:「另一方面,美國會採取其他對中國更具毀滅性的方式,例如實施封鎖不讓中國船隻,穿越新加坡海峽等地方,我認為封鎖遠比直接的軍事行動更為有效。」

學者表示,美國國務院對外政策一向採取戰略模糊,不會輕易透露應對行動,在是否會出兵救援台灣,也會採取同樣的態度。

