灣區學者分析烏克蘭和兩岸局勢（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

關注國際地緣政治的學者對於當前烏克蘭局勢表示擔憂，認為情況不但非常危險，還會繼續升高，另外，中國近日加強軍機擾台，對於兩岸關係又有何影響，來聽聽學者的分析。

一名關注國際地緣政治的舊金山大學歷史學者，談當前烏克蘭局勢。

舊金山大學歷史系教授Uldis Kruze說：「這是很麻煩的，當地人們都大幅武裝起來，這是非常危險的，情況非常危急。」

隨著俄羅斯在緊鄰烏克蘭的邊境增兵，北約也表明會將更多軍事裝備送往東歐，加上總統拜登正在考慮派兵到烏克蘭，這一連串的軍事行動，讓當地進入危機狀態，是否會升高為戰爭狀態呢？

Kruze說：「現在雙方都堅持立場，並有諸多作為來造出更強的觀點，我認為這些作為主要是，在兩邊堆砌一種假象，俄羅斯、北約和美國都如此，我沒看到情勢有冷靜下來，在布林肯和拉夫羅夫的多場會議後，都沒有任何共識，我會看到更為升級而非降級。」

學者表示，這很難預料接下來會發生甚麼，儘管雙方目前仍處於虛張聲勢作態，但不能排除擦槍走火引發戰爭。

Kruze說：「任何事情都有可能發生，可能有烏克蘭民兵組織，或來自烏東的分離份子發動攻擊，都可能引發失控的情況。」

處於東歐的烏克蘭地區經歷過兩次世界大戰，和1941年德國入侵等戰亂，有數以千萬計的人喪命，1990年7月宣布脫離蘇聯獨立後，2014年又爆發烏克蘭革命，隨後引發克里米亞危機，俄羅斯併吞克里米亞。

Kruze教授指出，烏克蘭地區的緊張局勢，主要因為俄羅斯與西方國家在當地的政治角力，雙方都有責任，只是當地的民眾何其無辜。

而另一項關乎國際地緣政治的就是台海情勢，中國近年不斷加強侵擾台灣的航空識別區週日更是一天之內派出39架軍機擾台，學者解讀中國此舉的用意。

Kruze說：「這是中國政府延續的行動，要威嚇、也不算真的威嚇，要讓台灣領導人重新考慮他們一些獨立的戰略，所以是要向台灣領導層施壓，讓台灣重返或是更通融的回到一中的九二共識。」

學者認為，儘管近期共軍擾台次數變多，主要還是延續中國持續的做法，與台灣總統蔡英文領導的政府對峙。

Kruze說：「我認為未來還會有更多侵擾，這也是一種故作姿態，有點是擺開陣仗，確保兩邊人民知道領導人在試圖擺出強悍姿態，但這是個危險的遊戲，故作姿態可能轉為失控，超越人們一開始的意圖。」

兩岸甚麼情況下會發生軍事衝突？學者提出紅線警告。

Kruze說：「真正會引發戰爭的我認為有兩件事，第一個是蔡英文正式宣布獨立，或嘗試要宣布獨立，我想那是一條不能跨越的紅線，另一個紅線我認為正在浮現的，就是美國政府對中國的競爭戰略，如果美國正式將台灣列入軍事基地的一部份，那也會引發北京的反應，而且是軍事性質的反應。」

至於台灣民眾最為關注的焦點，就是如果兩岸開戰，美國會不會派兵台灣？

Kruze說：「我個人是認為不會，我認為美國不會派兵去救援台灣。」

學者認為，以中國當前強大的軍隊集結能力來看，要美國及時派兵救援台灣本身就有困難，美國與其派兵，不如採取更具傷害力的強大制裁方式來應對。

Kruze說：「另一方面，美國會採取其他對中國更具毀滅性的方式，例如實施封鎖不讓中國船隻，穿越新加坡海峽等地方，我認為封鎖遠比直接的軍事行動更為有效。」

學者表示，美國國務院對外政策一向採取戰略模糊，不會輕易透露應對行動，在是否會出兵救援台灣，也會採取同樣的態度。

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