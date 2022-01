【KTSF】

全國餐館協會表示,由於受到Omicron的影響,近幾週有88%的餐館生意受挫,客流減少,訂位下降。

一項新的調查發現,76%的餐館經營者表示業務在下滑,甚至比3個月前更差,而過去兩年的損失更是難以彌補。

週一,全國餐館協會致函國會,希望在即將出台的方案中,補充近290億美元的餐館振興基金,去年申請的餐館中,只有3分之1拿到了補助金,振興基金去年的補助金已經全部用光。

