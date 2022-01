【KTSF】

南灣Palo Alto市警方拘捕兩名男子,他們涉嫌同最少8宗汽車盜竊案有關。

警方拘捕了22歲疑犯Azari Benjamin Mays和21歲疑犯Treshawn Cortez Villegas,他們都是內陸Stockton居民,兩人涉嫌與Palo Alto市上星期四晚多宗汽車盜竊案有關。

警方表示,當日晚上8點半左右,一名20多歲的女事主報警,表示一件在汽車竊案中被偷的電子產品,發出的定點訊號追蹤汽車的位置,最後警方在Los Altos找到涉案的汽車,拘捕兩名疑犯,並在車裡找到其他汽車盜竊案的贓物,其中包括手提電腦、背囊,以及電子產品,許多都是放在汽車裡當眼的地方。

警方已經把失竊財物交還給多名事主,警方也提醒駕駛者,不要將貴重財物留在汽車裡。

