聖荷西市議會將表決是否規定擁槍人士買責任保險（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西市議會就是否要規定擁槍人士買責任保險,和資助一項減低槍枝暴力的項目經費將在週二晚表決,一旦通過,聖荷西將是全國第一個規定要有擁槍責任保險的城市。

市長Sam Liccardo在兩年前就已經提出加強聖荷西的槍管法例,Liccardo先是在2019年,Gilroy大蒜節槍擊案造成4人被殺之後提出,死者中有兩名聖荷西孩童。

然後聖荷西在去年發生南灣交通局VTA槍擊案,有9人被槍殺,這是灣區歷來,最多人死亡的槍枝暴力事件。

Liccardo說:「聖荷西的納稅人,在補貼擁槍人士,向每個擁槍家庭補貼151元,一年近4千萬,這筆錢可以用來提供公共服務,特別是槍枝暴力導致的緊急服務,要是加上賠償等私人費用,聖荷西居民每年更需支付4.4億。」

在新法例下,所有在聖荷西擁槍的居民,必須買責任保險,概括所有疏忽或意外,使用該槍枝導致的損失或破壞,擁槍的人也必須每年繳付25元至35元投入一個指定的非牟利組織,把款項用來資助防止自殺、家暴、精神服務和戒毒服務等項目上。

有關法例一旦通過,將會在8月生效,指定的非牟利機構,將會從司法部取得的記錄,要擁槍人士付錢,並提供保險證明,取得的記錄必須和槍枝放在一起,要是不遵守法例,槍枝可以被暫時沒收。

反對這項槍管法例的擁槍權益人士表示,這是向守法的民眾收取額外的稅款,他們表示會起訴市府。

