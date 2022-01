聖荷西少女吸食過量芬太尼亡 未成年毒販被控謀殺

【KTSF】

南灣聖荷西市一名12歲少女,約兩年前因為過量吸食毒品芬太尼(fentanyl)死亡,涉嫌向他出售毒品的毒販被當局起訴謀殺罪。

被起訴的毒販未成年,現年16歲,他被控於2020年向該名少女出售芬太尼,該名少女吸食4分之3藥片後不久死亡,成為2020年,Santa Clara縣因吸食過量芬太尼死亡的最年輕死者。

案發於2020年11月14日,該名少女與另外兩名友人聯絡被告,買下一片名為「M-30」的藥片,有友人拍下她把壓碎的藥片拉長,再用鼻吸食的過程,她不久失去知覺,並開始打鼻鼾,這是吸食過量芬太尼的明顯病癥,她之後被送往醫院搶求,最終不治。

涉嫌向死者出售芬太尼的毒販於週二被捕,這是Santa Clara縣地檢處第二度提出同類起訴,在第一宗案件中,聖荷西一名男子於2020年,涉嫌透過社媒Snapchat向Santa Clara市一名18歲人士出售鴉片類毒品,後者最後因過量吸食死亡,涉嫌出售毒品的男子被起訴謀殺罪。

芬太尼的毒性比嗎啡強50至100倍,吸食少量已足以致命,任何人如向他人出售芬太尼,之後購買者因吸食過量死亡,出售芬太尼的人士有可能被當局起訴謀殺罪。

