加州新法案禁家長以個人信仰為由 申請在學子女豁免接種疫苗（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

代表沙加緬度的華裔加州參議員潘君達(Richard Pan),提案禁止家長因為個人信仰,來取得豁免學生接種疫苗,而Santa Clara縣要求所有前線高危縣府職員必須接種加強劑,有關的指令週一生效。

州長紐森去年宣布,K到12年級的學生,不論在公立或私人學校就讀,必須接種新冠疫苗,但是家長可以以個人信仰為理由申請豁免接種,而這項豁免只有通過立法程序才能移除。

加州華裔參議員潘君達週一在洛杉磯宣布提案去除這項豁免,洛杉磯聯合校區12歲以上的學生,已經有近九成接種了疫苗,校區表示,移除疫苗豁免,將會確保學校能夠在疫情大流行期間,持續提供親身授課。

另一方面,Santa Clara縣衛生官員在12月宣布,要所有前線高危縣府職員必須接種加強劑,這包括醫護人員、監獄職員等,有關命令在週一生效,人員要是還沒有打加強針,就必須調到比較低危的工作崗位,相關機構可以代表職員申請豁免。

縣消防部門表示,有40名消防員申請豁免,而南灣交通局VTA職員的代表工會表示,有大約2到5%的職員會因此離職。

