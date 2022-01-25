加州新法案禁家長以個人信仰為由 申請在學子女豁免接種疫苗（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

代表沙加緬度的華裔加州參議員潘君達（Richard Pan），提案禁止家長因為個人信仰，來取得豁免學生接種疫苗，而Santa Clara縣要求所有前線高危縣府職員必須接種加強劑，有關的指令週一生效。

州長紐森去年宣布，K到12年級的學生，不論在公立或私人學校就讀，必須接種新冠疫苗，但是家長可以以個人信仰為理由申請豁免接種，而這項豁免只有通過立法程序才能移除。

加州華裔參議員潘君達週一在洛杉磯宣布提案去除這項豁免，洛杉磯聯合校區12歲以上的學生，已經有近九成接種了疫苗，校區表示，移除疫苗豁免，將會確保學校能夠在疫情大流行期間，持續提供親身授課。

另一方面，Santa Clara縣衛生官員在12月宣布，要所有前線高危縣府職員必須接種加強劑，這包括醫護人員、監獄職員等，有關命令在週一生效，人員要是還沒有打加強針，就必須調到比較低危的工作崗位，相關機構可以代表職員申請豁免。

縣消防部門表示，有40名消防員申請豁免，而南灣交通局VTA職員的代表工會表示，有大約2到5%的職員會因此離職。

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