拜登晤傳媒期間爆粗罵記者遭直播出街

【有線新聞】

美國總統拜登被問及國家通脹高企時細聲用粗言罵記者，全程直播出街，引起爭議。拜登事後致電記者解釋，指並非故意針對獲對方接納。

拜登開內閣會議前向記者簡介，原本想聚焦國內經濟，但記者更關心外交議題。拜登道：「這就是我不喜歡這種場合的理由，你們從不報道我召開會議的原因。

霍士新聞的白宮記者杜西於是追問：「可以回應通脹問題嗎？你認為通脹是否中期選舉前的政治負債？」美國總統拜登：「不，是偉大資產，通脹更多吧。你這蠢雜種。」拜登當時似乎無留意未熄咪，粗口回應被直播出街，引起爭議。

杜西之後在霍士新聞節目中回應事件，指當時很嘈吵，即場根本聽不到拜登回應，都是事後才知。在記者會後一個多小時拜登來電，向他解釋指當時並非故意針對他。兩人之後閒聊了一會，杜西說會繼續問尖銳問題，拜登稱無問題。

杜西認為事件告一段落，欣賞總統抽空致電「解開誤會」，沒正面回應拜登是否算是道歉。

這次並非拜登首次與杜西「交手」，杜西曾問：「總統先生，你和普京談了甚麼？」拜登笑言：「談及你，他問候你。」拜登亦曾稱讚過他：「我知道他經常向我提尖銳問題，總是佔上風，但我還是喜歡他。」

至於拜登在直播期間不慎「爆粗」亦非第一次，最「觸目」要數到2010年任副總統時，與時任總統奧巴馬慶祝醫保法案通過那一次。他說：「真是他＊的大事。」這次相隔近12年以總統身份失言真是他＊的大事於白宮新聞稿上留下紀錄。

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