拜登晤傳媒期間爆粗罵記者遭直播出街

美國總統拜登被問及國家通脹高企時細聲用粗言罵記者,全程直播出街,引起爭議。拜登事後致電記者解釋,指並非故意針對獲對方接納。

拜登開內閣會議前向記者簡介,原本想聚焦國內經濟,但記者更關心外交議題。拜登道:「這就是我不喜歡這種場合的理由,你們從不報道我召開會議的原因。

霍士新聞的白宮記者杜西於是追問:「可以回應通脹問題嗎?你認為通脹是否中期選舉前的政治負債?」美國總統拜登:「不,是偉大資產,通脹更多吧。你這蠢雜種。」拜登當時似乎無留意未熄咪,粗口回應被直播出街,引起爭議。

杜西之後在霍士新聞節目中回應事件,指當時很嘈吵,即場根本聽不到拜登回應,都是事後才知。在記者會後一個多小時拜登來電,向他解釋指當時並非故意針對他。兩人之後閒聊了一會,杜西說會繼續問尖銳問題,拜登稱無問題。

杜西認為事件告一段落,欣賞總統抽空致電「解開誤會」,沒正面回應拜登是否算是道歉。

這次並非拜登首次與杜西「交手」,杜西曾問:「總統先生,你和普京談了甚麼?」拜登笑言:「談及你,他問候你。」拜登亦曾稱讚過他:「我知道他經常向我提尖銳問題,總是佔上風,但我還是喜歡他。」

至於拜登在直播期間不慎「爆粗」亦非第一次,最「觸目」要數到2010年任副總統時,與時任總統奧巴馬慶祝醫保法案通過那一次。他說:「真是他*的大事。」這次相隔近12年以總統身份失言真是他*的大事於白宮新聞稿上留下紀錄。

