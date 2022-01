專家預測2022年房地產市場會持續火熱

【KTSF 吳倩妤報導】

很多首次置業人士都希望在2022年有更好的運氣,去年破紀錄的低庫存和高需求,導致很多消費者競標失敗,而本月的最新數據顯示,2022年房地產市場還會持續火熱,來聽聽專家預測的3種趨勢。

有地產經紀認為,2022年將又是一個競爭激烈的年份。

地產投資者David Greene說:「春天來臨時,我們將看到一場頭破血流的爭搶,每個人都在找房買房。」

目前全國房屋中位價接近35萬美元,比2020年上漲了近17%,根據全國地產經紀協會的數據,30年固定利率為3.56%,回到了疫情爆發前的水平,這是否意味著擁有房屋的夢想在今年更加遙不可及了呢?

置業者Mary Kate Ou說:「我認為這絕對是一個充滿壓力和有趣的時光,這是一個重大的人生決定。」

專家預測今年房地產市場有3個趨勢,第一,房價還是會上漲,但好消息是漲價速度會慢下來。

第二,按揭利率也會上升,就在上個月,按揭利率上漲了0.5個百分點,利率上升的原因是聯儲局表明計劃加息。

地產經紀Tony Mattar說:「我有幾個買家本來考慮在6個月前或9個月前買房,他們現在可能有點自責,因為他們沒有趕上更低的利率。」

第三,庫存會增加,專家預測會有更多房屋上市,但也會有更多買家出現,房子會快就會賣掉。

Greene說:「我認為當供應如此有限,且有這麼多人想買房時,即使利率上升,也不會影響住房負擔能力。」

