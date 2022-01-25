專家預測2022年房地產市場會持續火熱

【KTSF 吳倩妤報導】

很多首次置業人士都希望在2022年有更好的運氣，去年破紀錄的低庫存和高需求，導致很多消費者競標失敗，而本月的最新數據顯示，2022年房地產市場還會持續火熱，來聽聽專家預測的3種趨勢。

有地產經紀認為，2022年將又是一個競爭激烈的年份。

地產投資者David Greene說：「春天來臨時，我們將看到一場頭破血流的爭搶，每個人都在找房買房。」

目前全國房屋中位價接近35萬美元，比2020年上漲了近17%，根據全國地產經紀協會的數據，30年固定利率為3.56%，回到了疫情爆發前的水平，這是否意味著擁有房屋的夢想在今年更加遙不可及了呢？

置業者Mary Kate Ou說：「我認為這絕對是一個充滿壓力和有趣的時光，這是一個重大的人生決定。」

專家預測今年房地產市場有3個趨勢，第一，房價還是會上漲，但好消息是漲價速度會慢下來。

第二，按揭利率也會上升，就在上個月，按揭利率上漲了0.5個百分點，利率上升的原因是聯儲局表明計劃加息。

地產經紀Tony Mattar說：「我有幾個買家本來考慮在6個月前或9個月前買房，他們現在可能有點自責，因為他們沒有趕上更低的利率。」

第三，庫存會增加，專家預測會有更多房屋上市，但也會有更多買家出現，房子會快就會賣掉。

Greene說：「我認為當供應如此有限，且有這麼多人想買房時，即使利率上升，也不會影響住房負擔能力。」

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