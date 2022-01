南加Monterey Park市議饒影凡競選加州審計長（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

目前在南加州Monterey Park擔任市議員的饒影凡(Yvonne Yiu),將競選加州審計長一職,帶您了解她。

饒影凡在香港出生長大,父親在她15歲的時候就過世,隨後跟母親移民來美國,她還記得當時進入舊金山國際機場海關的情景。

饒影凡說:「因為之前沒甚麼準備,所以當移民官第一天,來到(舊金山)時候,他說你已經16歲了,中學已經要進去十年級下學期,你準備好SAT沒,我說甚麼叫SAT,第一天到舊金山林肯中學,我還記得別人問我說你懂不懂英文,我說一點點,我就是開始我的語言、美國文化與歷史道路,我其實很努力學習,我不能浪費一分一秒,我覺得我已經比別人晚的很多。」

饒影凡獲得洛杉磯加大的全額獎學金,主修經濟及工商管理,在40歲之前開設了自己的證券行,管理著超過10億美元的資產,也在私人大型金融機構擔任高級主管,她說全都是靠著自己努力拚出來的。

饒影凡說:「因為我要比平常人更努力,才能得到一樣的成果,因為身為一個亞洲的女性,英文又是第二語言,在白人跟男人主導的金融行業,如果沒有很優秀的成績,別人是絕對看不起你的,所以我記得別人五點鐘離開了,我跟所有人一起離開公司,但我吃完晚餐以後,偷偷回來再工作,一直到深夜,我覺得這樣才能拼出我的業績來。」

饒影凡在金融界待了25年後,三年前從私人企業退休,投入公共領域,當選南加州蒙特利公園Monterey Park市議員,並在去年輪值擔任市長,以她的經濟背景,替該市解決債務並省下5500萬元。

饒影凡說:「我希望站到州政府的程度上面,我希望替每個城市去解決那些問題,我覺得依我的經驗,可以建立一些更有利的方案,去保障納稅人的錢。」

饒影凡說她競選加州審計長的三個目標包括:透明度、財務的教育,還有創新的科技,饒影凡深知母親獨力扶養孩子的辛苦,一直主張幫助女性獲得金融知識。

饒影凡說:「在我整個職業生涯裡面,我一直幫助女性跟移民得到正確的金融知識,教她們管理個人財務家庭預算,怎麼樣準備大學費用,跟自己退休做準備。」

面對加州貧富嚴重不均,饒影凡提出移動資金強化經濟。

饒影凡說:「移動資金來強化經濟,怎麼樣移動資金,其實是蠻新的概念,就是利用資金流動轉手去推動消費,不靠印鈔票,利用科技創意去強化經濟,讓每個人都得到更多。」

饒影凡在自己的網站Yvonneyiu.com也分享許多關於理財觀念,希望幫助更多女性、移民和年輕人,有效利用金融技能,從而在經濟上獲得保障。

