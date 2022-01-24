南加Monterey Park市議饒影凡競選加州審計長（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

目前在南加州Monterey Park擔任市議員的饒影凡（Yvonne Yiu），將競選加州審計長一職，帶您了解她。

饒影凡在香港出生長大，父親在她15歲的時候就過世，隨後跟母親移民來美國，她還記得當時進入舊金山國際機場海關的情景。

饒影凡說：「因為之前沒甚麼準備，所以當移民官第一天，來到（舊金山）時候，他說你已經16歲了，中學已經要進去十年級下學期，你準備好SAT沒，我說甚麼叫SAT，第一天到舊金山林肯中學，我還記得別人問我說你懂不懂英文，我說一點點，我就是開始我的語言、美國文化與歷史道路，我其實很努力學習，我不能浪費一分一秒，我覺得我已經比別人晚的很多。」

饒影凡獲得洛杉磯加大的全額獎學金，主修經濟及工商管理，在40歲之前開設了自己的證券行，管理著超過10億美元的資產，也在私人大型金融機構擔任高級主管，她說全都是靠著自己努力拚出來的。

饒影凡說：「因為我要比平常人更努力，才能得到一樣的成果，因為身為一個亞洲的女性，英文又是第二語言，在白人跟男人主導的金融行業，如果沒有很優秀的成績，別人是絕對看不起你的，所以我記得別人五點鐘離開了，我跟所有人一起離開公司，但我吃完晚餐以後，偷偷回來再工作，一直到深夜，我覺得這樣才能拼出我的業績來。」

饒影凡在金融界待了25年後，三年前從私人企業退休，投入公共領域，當選南加州蒙特利公園Monterey Park市議員，並在去年輪值擔任市長，以她的經濟背景，替該市解決債務並省下5500萬元。

饒影凡說：「我希望站到州政府的程度上面，我希望替每個城市去解決那些問題，我覺得依我的經驗，可以建立一些更有利的方案，去保障納稅人的錢。」

饒影凡說她競選加州審計長的三個目標包括：透明度、財務的教育，還有創新的科技，饒影凡深知母親獨力扶養孩子的辛苦，一直主張幫助女性獲得金融知識。

饒影凡說：「在我整個職業生涯裡面，我一直幫助女性跟移民得到正確的金融知識，教她們管理個人財務家庭預算，怎麼樣準備大學費用，跟自己退休做準備。」

面對加州貧富嚴重不均，饒影凡提出移動資金強化經濟。

饒影凡說：「移動資金來強化經濟，怎麼樣移動資金，其實是蠻新的概念，就是利用資金流動轉手去推動消費，不靠印鈔票，利用科技創意去強化經濟，讓每個人都得到更多。」

饒影凡在自己的網站Yvonneyiu.com也分享許多關於理財觀念，希望幫助更多女性、移民和年輕人，有效利用金融技能，從而在經濟上獲得保障。

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