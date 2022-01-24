加州參議員提案允許12歲以上人士接種疫苗無須家長同意

【KTSF 朱慧琪報導】

加州參議員威善高（Scott Wiener）提案建議允許12歲以上青少年去接種疫苗的時候，毋須得到父母的同意。

威善高提出的SB866法案，建議允許12歲以上青少年去接種疫苗的時候，毋須得到父母的同意，威善高就說很多廣泛傳播的錯誤信息，已導致家長拒絕讓孩子接種疫苗。

威善高說：「目前在加州，有大約有100萬名年齡介乎12至17歲的青少年，他們還未接種新型肺炎疫苗，這會為他們帶來健康問題。」

威善高週五聯同舊金山公共衛生局局長Grant Colfax，以及其他青少年，在舊金山一間高中門外一同發佈這消息。

有青少年支持法案。

14歲青少年Arin Parsa說：「是時候行動，是時候消除障礙，讓青少年去打可拯救生命的疫苗及獲得醫療護理。」

威善高補充，這法案是表明允許，但並不是強制性，目前加州法例規定，未成年人士必須獲得父母同意，才可以接種大部分的疫苗，不過12歲或以上的人，可以在未經父母同意的情況下，接種HPV子宮頸癌疫苗和乙型肝炎疫苗，威善高認為新型肺炎疫苗亦應該是一樣。

法案已經引來很多反對聲音，有州眾議員認為，在作出有關孩子的醫療決定時，父母理應參與其中，父母很關鍵，不應將父母排除在外。

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