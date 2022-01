加州參議員提案允許12歲以上人士接種疫苗無須家長同意

【KTSF 朱慧琪報導】

加州參議員威善高(Scott Wiener)提案建議允許12歲以上青少年去接種疫苗的時候,毋須得到父母的同意。

威善高提出的SB866法案,建議允許12歲以上青少年去接種疫苗的時候,毋須得到父母的同意,威善高就說很多廣泛傳播的錯誤信息,已導致家長拒絕讓孩子接種疫苗。

威善高說:「目前在加州,有大約有100萬名年齡介乎12至17歲的青少年,他們還未接種新型肺炎疫苗,這會為他們帶來健康問題。」

威善高週五聯同舊金山公共衛生局局長Grant Colfax,以及其他青少年,在舊金山一間高中門外一同發佈這消息。

有青少年支持法案。

14歲青少年Arin Parsa說:「是時候行動,是時候消除障礙,讓青少年去打可拯救生命的疫苗及獲得醫療護理。」

威善高補充,這法案是表明允許,但並不是強制性,目前加州法例規定,未成年人士必須獲得父母同意,才可以接種大部分的疫苗,不過12歲或以上的人,可以在未經父母同意的情況下,接種HPV子宮頸癌疫苗和乙型肝炎疫苗,威善高認為新型肺炎疫苗亦應該是一樣。

法案已經引來很多反對聲音,有州眾議員認為,在作出有關孩子的醫療決定時,父母理應參與其中,父母很關鍵,不應將父母排除在外。

版權所有,不得轉載。