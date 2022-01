【有線新聞】

世衛總幹事譚德塞警告,如果以為Omicron是最後一個變種將是很危險。

譚德塞在世衛執行委員會會議上致辭,明言疫情正處於關鍵時刻,仍有很長的路要走,不應該以為是最後一戰。他指現時有終結這一階段疫情的工具,但必須公平、明智地使用。

世衛歐洲辦事處官員稍早前說Omicron出現令歐洲疫情進入新階段,有望結束疫情大流行,預計3月約六成歐洲民眾感染,當這一波疫情減退,全球之後有數個月的「免疫期」,疫情可能在年尾重臨,但不一定大規模爆發。

