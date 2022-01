英國指俄試圖扶植親俄政權 美國首批軍事物資抵烏克蘭

【有線新聞】

英國政府指,俄羅斯試圖在烏克蘭扶植一個親俄政權取代現時的基輔政府,俄羅斯否認指控。美國首批軍事物資運抵烏克蘭,稱是協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

在俄羅斯可能揮軍入侵的陰霾下,烏克蘭軍方發布片段,指美國約90公噸軍事物資已於周五深夜運抵基輔,包括供前線部隊用的彈藥等,是美國上月通過對烏克蘭的兩億美元安全援助方案首批軍事物資。美方稱將繼續提供類似援助,支持烏克蘭捍衛國家主權與領土完整。

另外,波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛亦計劃向烏克蘭提供美製的反坦克和防空導彈。

烏克蘭除了面對俄羅斯軍事壓力,內部人員亦可能被俄方策反,英國外交部周六發聲明指,情報顯示俄羅斯試圖扶植一個親俄政權取代現時的基輔政府。

俄方計劃安插45歲的親俄細小政黨領袖、前國會議員穆拉耶夫,領導日後的親俄政府。他所屬的政黨現時在國會並無議席,穆拉耶夫就否認自己是俄方人選。

英國的聲明又點名,四名親俄前總統阿努科維奇政府官員與俄羅斯情報部門有聯繫,以制定入侵烏克蘭計劃。

外相卓慧思指有關信息揭示莫斯科推翻烏克蘭政府的意圖,重申俄羅斯任何入侵烏克蘭行動都是重大錯誤,要付出沉重代價。俄羅斯批評英國散布錯誤信息,呼籲停止挑釁活動。

