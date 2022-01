舊金山日落區新可負擔公寓選址附近疑受有毒物質污染（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)日落區2500號Irving街路段一個計劃興建七層高可負擔公寓的地點附近,有居民說根據一份環境報告指出,該區懷疑受到有毒物質污染,要求有關部門介入清理。

有居住在Irving街2500號路段附近的民眾自從知道該區要建可負擔房屋之後,發現有人在該區做土壤檢查。

日落區居民李怡寬(Yi kuan Lee)說:「去年我們發現,警察信用合作社找人在我們家前面挖了一個洞,然後在那裡做土壤檢查,當我們去詢問他們時,他們的回答是說,對不起這個是機密,不能洩漏。」

李怡寬於是在去年9月自行找Pace Analytical公司前往她家進行空氣質素採樣調查。

她最近從報告結果得知,屋內空氣中有毒的,PCE氣體,又名四氯乙烯,含量懷疑超標。

公共環境監察組行政主任Lenny Siegel說:「他們的家、客廳位置,室內驗出PCE化學氣體,這種氣體以前是乾洗店用的溶劑,而該屋的PCE水平超出州府規定的50%,我支持居民的訴求,清理該區地下污染物以及設緩解系統。」

屋主李女士表示,對報告感到震驚,她跟家人居住了20年,又相信他們的浴室都可能有PCE洩漏,因此用膠貼封起來。

李怡寬說:「目前為止,能夠做的是把我們家的窗戶全部打開,現在是冬天,我們也不能用暖氣,只能穿大外套在家裡,不知道這是不是最好的方法。」

市參議會在去年7月時表決批准在Irving街2550號,即警察信用合作社原址,興建日落區首座七層高百份百可負擔房屋,發展商引用了SB35州提案,加快審批一些建築程序,令工程可加快展開。

居民Paul Holzman說:「SB35准許該建築項目,發展商可以跳過環境評估獲豁免,所以令鄰居有點難做,因為我們不知毒氣污染有多嚴重。」

他也擔心該幢可負擔公寓的新住戶,以至附近鄰居,會面對同樣的洩漏問題。

該區市參事馬兆明(Gordon Mar)表示,已經得知事件,支持居民的決定,在整個日落區進行更全面的環境評估。

馬兆明說:「我已經安排三藩市的公共衛生局,以及州府的DTSC的環境評估部門,下星期開會討論他們的分析和計劃,我也會繼續為居民爭取最佳的緩解和補救措施。」

本台聯絡過負責有關環境評估的州府有毒物質管理局DTSC,不過未獲答覆,當局曾經向居民發電郵指,根據居民提供的數據,不認為需要緩解措施,而且報告的空氣採樣程序,跟DTSC當局審批的有不同,DTSC說需要再進行額外的空氣採樣調查。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。