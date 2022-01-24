Santa Clara縣向民眾派發6萬個居家檢測盒（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】
Santa Clara縣府從週六開始到下個週末，給在縣內居住、上學或工作的居民發送6萬份新冠病毒的抗原檢測。
Valley醫療中心副首席醫療官Jennifer Tong醫生說：「病毒目前在社區還在廣泛的傳播中，居家病毒檢測在對抗這波疫情中，也是可以用來保護我們社區安全與健康的一個方法。」
社區目前對病毒檢測有高需求，Santa Clara縣取得6萬份病毒抗原病毒檢測，將通過4個地點分發，分別是在聖荷西的Hellyer縣公園和Martial Cottle公園、Los Gatos的Vasona縣公園，和Los Altos Hills的Foothill社區大學。
每人可以取得4份病毒檢測，但必須通過預約，領取檢測的時間和地點，最早的預約是週六（22日）開始，日期是從1月22日到29日，將有15,000個預約。
民眾可以到縣網站預約，網址是http://sccfreetest.org，民眾登記之後將會取得獨有的二維碼QR Code，在指定時間到領取檢測地點出示這二維碼才可取得。
縣府表示，領取現場最適合開車領取，但沒有開車的民眾，只要有預約，也還是可以在現場取得檢測。
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