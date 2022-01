Santa Clara縣向民眾派發6萬個居家檢測盒（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

Santa Clara縣府從週六開始到下個週末,給在縣內居住、上學或工作的居民發送6萬份新冠病毒的抗原檢測。

Valley醫療中心副首席醫療官Jennifer Tong醫生說:「病毒目前在社區還在廣泛的傳播中,居家病毒檢測在對抗這波疫情中,也是可以用來保護我們社區安全與健康的一個方法。」

社區目前對病毒檢測有高需求,Santa Clara縣取得6萬份病毒抗原病毒檢測,將通過4個地點分發,分別是在聖荷西的Hellyer縣公園和Martial Cottle公園、Los Gatos的Vasona縣公園,和Los Altos Hills的Foothill社區大學。

每人可以取得4份病毒檢測,但必須通過預約,領取檢測的時間和地點,最早的預約是週六(22日)開始,日期是從1月22日到29日,將有15,000個預約。

民眾可以到縣網站預約,網址是http://sccfreetest.org,民眾登記之後將會取得獨有的二維碼QR Code,在指定時間到領取檢測地點出示這二維碼才可取得。

縣府表示,領取現場最適合開車領取,但沒有開車的民眾,只要有預約,也還是可以在現場取得檢測。

