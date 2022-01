【KTSF】

舊金山(三藩市)康樂及公園委員會一致通過華埠花園角的改建計劃,新的花園角廣場將會有更大的休憩空間以及更現代的設計。

改建後的花園角廣場,將會有遊樂場,有讓成年人運動的空間,有室外活動場所,以及一個有8000平方呎,兩層高的俱樂部,可以為長者以及青少年提供更多的活動。

廣場裡會有全新的座椅、街燈以及園藝景觀,創造一個更安全的空間。

根據改建計劃,當局會清拆Kearny街上的天橋,讓該區有更多的陽光。

這項改建計劃經歷了幾年的社區討論,最終得以落實,耗資6,600萬元的改建工程,將於明年動土,預計2025年落成。

