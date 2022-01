【有線新聞】

美國輝瑞藥廠指,每年接種一劑新型肺炎疫苗比頻繁打針更為可取。

輝瑞行政總裁布拉接受以色列傳媒訪問,被問到是否贊成每4、5個月接種一針加強劑,他指這個不是好的方案,希望將會有一款疫苗是每年只需打一針,一來容易說服民眾打針、二來容易記住記得,從公共衛生角度來看也是理想做法。

他指正研發一款能夠同時應對Omicron及其他變種病毒的疫苗。

