【有線新聞】

日本單日確診數字破紀錄突破5萬宗。其中東京新增超過11,000人確診,是連續4日創新高。

由Omicron變種病毒引發的第六波疫情,令日本全國感染數字急增。

全國超過20個地區,包括大阪、京都、愛知等,同樣錄得破紀錄新症。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。