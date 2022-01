【有線新聞】

德國西南部海德堡大學,發生槍擊案,最少4人受傷,槍手死亡。

警方指,槍手於當地周一下午拿著長槍闖入大學其中一個講學大廳,開槍襲擊裡面的人,其後離開大廳,但未有證實他是否隨機亂槍掃射,又相信他單獨作案,並在封鎖搜查、證實再沒有危險後已解封校園。

據報槍手亦是大學的學生,最後吞槍自殺死亡。

