華裔女子在紐約被推下月台身亡 Fremont舉行燭光晚會悼念

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在東灣Fremont長大的40歲華裔女子Michelle Go，上週末在紐約時代廣場地鐵站被人推下月台身亡後，全國多地都有悼念活動，華益社週六也在Michelle的故鄉Fremont舉行了燭光悼念會。

華益社週六晚5點半，在東灣Fremont的中央公園，為Michelle舉行燭光悼念會。

華益社主席邵陽，同時也是Fremont市議員，以及市長高敘加致詞表示，上週末Michelle被遊民推下紐約地鐵月台身亡的悲劇，社區感同身受，必須要有所行動，感謝民眾參與悼念，希望大家健康安全，並表示悼念Michelle最好的方式，就是像Michelle生前一樣，致力服務他人與社區。

畢業於Fremont American High School的Michelle，離家到紐約市求學就業，也一直回饋當地社區，致力幫助無家可歸人士等。

Fremont警方也出席了週六晚的活動，與社區民眾一起為Michelle獻上燭光悼念。

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