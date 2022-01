華裔女子在紐約被推下月台身亡 Fremont舉行燭光晚會悼念

【KTSF】

在東灣Fremont長大的40歲華裔女子Michelle Go,上週末在紐約時代廣場地鐵站被人推下月台身亡後,全國多地都有悼念活動,華益社週六也在Michelle的故鄉Fremont舉行了燭光悼念會。

華益社週六晚5點半,在東灣Fremont的中央公園,為Michelle舉行燭光悼念會。

華益社主席邵陽,同時也是Fremont市議員,以及市長高敘加致詞表示,上週末Michelle被遊民推下紐約地鐵月台身亡的悲劇,社區感同身受,必須要有所行動,感謝民眾參與悼念,希望大家健康安全,並表示悼念Michelle最好的方式,就是像Michelle生前一樣,致力服務他人與社區。

畢業於Fremont American High School的Michelle,離家到紐約市求學就業,也一直回饋當地社區,致力幫助無家可歸人士等。

Fremont警方也出席了週六晚的活動,與社區民眾一起為Michelle獻上燭光悼念。

