舊金山中央地鐵試車順利 計劃在10月展開收費服務

舊金山交通局局長週五表示,目前正在試車階段的舊金山中央地鐵工程,試車情況良好,計劃在10月份展開收費服務。

歷經諸多波折的舊金山中央地鐵工程週五傳來好消息。

舊金山交通局局長Jeffery Tumlin說:「好消息是,所有的系統都已經在測試中,測試進行得很順利。」

根據舊金山交通局公布的計畫,預計正式收費通車的時程,是今年夏天或秋天,而交通局長週五則透露,預計會在10月份,中央地鐵會開始收費服務,這也宣告該工程最後一個階段的完成。

Tumlin說:「我們正在看10月份開始收費服務,但是所有的列車每天都有運行,我們要測試控制系統,以確定它無瑕疵,準備好安全載客,從華埠到聯合廣場。」

中央地鐵的測試階段,包括檢查安裝好的消防設備、隧道的緊急通風風扇、安全演習和緊急疏散計畫、認證列車自動控制系統、確保列車在地鐵隧道內能自動行進,還有檢查顧客資訊系統和廣播系統等。

另一方面,交通局也計劃在3月,讓疫情影響的Muni公車恢復所有線路的正常運作。

