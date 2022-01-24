舊金山中央地鐵試車順利 計劃在10月展開收費服務

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舊金山交通局局長週五表示，目前正在試車階段的舊金山中央地鐵工程，試車情況良好，計劃在10月份展開收費服務。

歷經諸多波折的舊金山中央地鐵工程週五傳來好消息。

舊金山交通局局長Jeffery Tumlin說：「好消息是，所有的系統都已經在測試中，測試進行得很順利。」

根據舊金山交通局公布的計畫，預計正式收費通車的時程，是今年夏天或秋天，而交通局長週五則透露，預計會在10月份，中央地鐵會開始收費服務，這也宣告該工程最後一個階段的完成。

Tumlin說：「我們正在看10月份開始收費服務，但是所有的列車每天都有運行，我們要測試控制系統，以確定它無瑕疵，準備好安全載客，從華埠到聯合廣場。」

中央地鐵的測試階段，包括檢查安裝好的消防設備、隧道的緊急通風風扇、安全演習和緊急疏散計畫、認證列車自動控制系統、確保列車在地鐵隧道內能自動行進，還有檢查顧客資訊系統和廣播系統等。

另一方面，交通局也計劃在3月，讓疫情影響的Muni公車恢復所有線路的正常運作。

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