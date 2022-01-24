Burlingame市4月起將向餐廳徵收戶外空間費用

【KTSF】

過去一兩年的疫情期間，好多餐廳因為被禁堂食，所以獲准在行人路旁的泊車位，設立戶外用餐空間，但是中半島Burlingame市宣佈由4月起，將會向餐廳徵收戶外空間費用。

Burlingame市府表示，從4月1日起，將會向使用戶外空間的餐廳，徵收每年1500元的租用費，再加上每個月250元清潔費，即是合共每年要付4500元，去維持戶外用餐空間。

有小商業的老闆說，他有好多顧客都喜歡在戶外用餐，但無辦法應付費用，因此已折除戶外用餐空間，他又指目前仍然生意困難，在疫情中恢復。

Burlingame市長Ricardo Ortiz表示，商戶不能免費使用市府的土地，他又指當初是為應緊，才准許他們設這些戶外空間，但是他說聽到有零售店投訴，餐廳霸佔了本應是他們顧客的泊車位。

Burlingame的Broadway街商業促進會不同意市府的定價，相信每7間餐廳中有4間會因此折除戶外空間。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。