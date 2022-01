【有線新聞】

美國疾控中心指,接種輝瑞及莫德納疫苗加強劑的確診者,入院率明顯較低。

疾控中心分析過去兩個月、Omicron肆虐期間的數百萬宗個案,包括八萬多宗入院個案,發現加強劑有效減低病情,九成患者不用入院。

而接種兩劑疫苗的患者,毋須入院的只有57%。防止患者到急症室求診方面,加強針的效用也超過八成。研究亦顯示,加強劑最能降低50歲或以上人士的感染及死亡率。

有意見認為,應該重新界定接種三劑疫苗,才算完成接種。

