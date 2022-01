影評：《世界上最糟糕的人》透視千禧一族

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

去年戛納影展中,獲得最佳女主角的挪威影片《世界上最糟糕的人》,是一部探討千禧族的一部電影。

挪威首都奧斯陸一個年輕女子Julie,在大學念醫科,正也只是這是最難考上的系。之後認為自己有在攝影有發展的潛能,就把學費轉到買器材上,也到書店工作。但是這一做也就一路做下去,到快年滿三十。這也反映了Julie 的性格,和許多千禧一代一樣,身邊干擾思緒的事物太多,難得有停下來做決定的時間與精力。

Julie 和四十多歲的漫畫家Aksel 同住。是否要有孩子,是兩人之間的主要摩擦點。和Aksel 家人共處的一個週末,更是凸顯兩人之間對未來的分歧。Julie 不要定下性子,原因也是一個含糊的“還想要做更多的事情”。

但也是不定性的她,在一個派對中,和同樣屬於千禧族的Eivind 打動。兩人點燃火花,要是移情別戀,Eivind 是否會是Julie 終究的伴侶?

為什麼電影片名會叫《世界上最糟糕的人》?是因為一些人在生活中,會有不斷的追求,是自己最大的評論員,因而也是自己最大的敵人。挪威導演Joachim Trier 也合作編寫的劇本,透過Julie 透視典型千禧族的思維。生活化的劇情卻在人物的思路和行為,有深入並誠實的刻畫。他們對與錯的種種選擇,也正如你我在生活中,會做出的善舉或錯誤。

女主角Renate Reinsve 對這主人翁的詮釋,更是令人感覺這人物的喜怒哀樂等種種情緒,和更經常感受到的無助,走一步算一步的真實感。更是讓觀眾在兩個小時後,被Julie 的生活感動。畢竟她的遭遇,和幾乎我們所有人的經歷,都有顯著的共同之處。而Julie 也成為我們身邊,熟悉的一個朋友。

《世界上最糟糕的人 The Worst Person in the World》對千禧一代的性格研究,做出不帶斥責的描繪 。獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影將在2月11日,在電影院與灣區觀眾見面。

電影網頁:https://neonrated.com/films/the-worst-person-in-the-world

“The Worst Person in the World” Review: Giving a sympathetic look at millennials

“Screening Room” reviews “The Worst Person in the World”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://neonrated.com/films/the-worst-person-in-the-world

In NY/LA theatres February 4. In Bay Area theatres February 11.