【KTSF】

國土安全部更新非美國公民入境指引,他們必須要出示接種完整疫苗的證明。

國土安全部更新入境指引,由星期六(22日)起,非美國公民如果有必要的旅行要入境美國,不論是經陸路或者海路,他們必須要出示接種完整疫苗的證明,而美國公民則毋須出示疫苗接種證明,亦毋須出示新型肺炎檢測報告。

