CDC預計未來4週會有6.1萬人染疫死亡

January 21, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(CDC)

【KTSF 朱慧琪報導】

全美週四新增近118萬人確診，聯邦疾控中心（CDC）數據預計，在未來4週會有6.1萬人染疫死亡，白宮首席防疫專家Anthony Fauci說，希望下個月可以推出5歲以下的疫苗。

CDC數據預計，在未來4週會有6.1萬人染疫死亡，即平均每日會有2500人死亡，會比起目前Johns Hopkins大學報告的死亡人數每日多出1千人。

專家預計，未來4週內，首3週死亡率將緩慢上升，在最後一週會下降。

另一方面，Fauci說，適用於5歲以下的Pfizer疫苗，希望可以在一個月內推出。

他說研究顯示，Pfizer為幼兒制定的疫苗劑量，對6個月至24個月的嬰兒提供足夠的保護，但對2至4歲的兒童則不足。

Fauci說，Pfizer仍在決定正確的劑量，可能需要更長的時間才可提交數據給聯邦食品及藥物管理局（FDA），最終甚麼時候推出5歲以下的疫苗，都是取決於FDA。

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