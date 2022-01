CDC預計未來4週會有6.1萬人染疫死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

全美週四新增近118萬人確診,聯邦疾控中心(CDC)數據預計,在未來4週會有6.1萬人染疫死亡,白宮首席防疫專家Anthony Fauci說,希望下個月可以推出5歲以下的疫苗。

CDC數據預計,在未來4週會有6.1萬人染疫死亡,即平均每日會有2500人死亡,會比起目前Johns Hopkins大學報告的死亡人數每日多出1千人。

專家預計,未來4週內,首3週死亡率將緩慢上升,在最後一週會下降。

另一方面,Fauci說,適用於5歲以下的Pfizer疫苗,希望可以在一個月內推出。

他說研究顯示,Pfizer為幼兒制定的疫苗劑量,對6個月至24個月的嬰兒提供足夠的保護,但對2至4歲的兒童則不足。

Fauci說,Pfizer仍在決定正確的劑量,可能需要更長的時間才可提交數據給聯邦食品及藥物管理局(FDA),最終甚麼時候推出5歲以下的疫苗,都是取決於FDA。

