美國週五新增77萬人染疫 6州逾七成人口已接種疫苗

【KTSF 朱慧琪報導】

全美週五新增近77萬宗新症,比1月初疫情高峰期確診數字下降約一半,聯邦疾控中心(CDC)最新數據稱,有6個州份已經為超過7成半人口接種了完整疫苗,另外,國民警衛隊在紐約市正在部署,以便協助療養院,並開設80個新的兒童疫苗接種站。

有6個州份已經為州內超過4分之3的人口接種了完整疫苗,該6個州包括康涅狄格州、夏威夷、緬因州、麻省、羅德島州以及佛蒙特州,而在阿拉巴馬州、密西西比州、愛達荷州和懷俄明州,就只有不到一半的人口接種了完整疫苗。

在紐約州,88名國民警衛隊員派到9個療養院,幫助緩解人手的壓力,該州報告的每日確診率為9.75%,是自去年12月20日以來首次低於10%。

該州最高確診率在今年1月2日高達23%,雖然該地區病例呈下降趨勢,但紐約州長Kathy Hochul就說,還不是時候鬆懈,由於目前兒童的疫苗接種率並不像預期的那樣高,所以在下週當地將開設80個新的兒童臨時疫苗接種站。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。