美國週五新增77萬人染疫 6州逾七成人口已接種疫苗

January 21, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(KTSF)

【KTSF 朱慧琪報導】

全美週五新增近77萬宗新症，比1月初疫情高峰期確診數字下降約一半，聯邦疾控中心（CDC）最新數據稱，有6個州份已經為超過7成半人口接種了完整疫苗，另外，國民警衛隊在紐約市正在部署，以便協助療養院，並開設80個新的兒童疫苗接種站。

有6個州份已經為州內超過4分之3的人口接種了完整疫苗，該6個州包括康涅狄格州、夏威夷、緬因州、麻省、羅德島州以及佛蒙特州，而在阿拉巴馬州、密西西比州、愛達荷州和懷俄明州，就只有不到一半的人口接種了完整疫苗。

在紐約州，88名國民警衛隊員派到9個療養院，幫助緩解人手的壓力，該州報告的每日確診率為9.75%，是自去年12月20日以來首次低於10%。

該州最高確診率在今年1月2日高達23%，雖然該地區病例呈下降趨勢，但紐約州長Kathy Hochul就說，還不是時候鬆懈，由於目前兒童的疫苗接種率並不像預期的那樣高，所以在下週當地將開設80個新的兒童臨時疫苗接種站。

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