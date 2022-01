【KTSF】

路透社報導,聯邦運輸部下令暫停4間中國航空公司飛來美國的44班航班。

聯邦運輸部指,由1月30號起,直至3月29號,暫停中國的航空公司共44班由中國來美的航班,這是回應中方以疫情為由,取消44班美國的航空公司前往中國的航班。

聯邦運輸部,強調必須對等處理,美方也反對中方的單方面決定,未來美方會視乎中方的行動而調整策略,不排出會停止更多中國的航空公司來美航班。

這次中方受影響的包括中國國際航空、東方航空、南方航空及廈門航空。

聯邦運輸部指,除美國外,法國和德國亦已經限制中國飛往當地的航班,用以回應中國取消兩國部份飛中國的航班。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。