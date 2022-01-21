男子持槍進入舊金山國際機場被警員擊斃（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

一名男子持兩枝槍進入舊金山（三藩市）國際機場警員將他擊斃，另有一名旁觀者被子彈擊中受傷送院。

警方表示，在週四早上7時半左右，舊金山國際機場客運大樓外，靠近BART站入口，一名TSA運輸安全管理局的職員發現一個男子舉止可疑並舉報，其後警員到場，發現該名男子揮舞著兩枝槍。

舊金山國際機場發言人Doug Yakel說：「SFPD警員到場，那人揮舞著兩枝槍，當時警員試圖緩和局勢，包括使用非致命的方法。」

舊金山國際機場發言人Yakel補充，該名男子以威脅的方式向警察前進，警察就對他開槍，其後並召來醫務人員為他急救，但因傷勢過重，他當場被宣布死亡。

另外一名無家可歸者腿部被子彈擊中，送往醫院治療，沒有生命危險。

警方沒有透露死者與傷者的身份，機場與地鐵的服務一度短暫停止，而開槍的警員循例接受舊金山警政部門、San Mateo縣警與地檢處等多個部門的調查。

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