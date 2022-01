男子持槍進入舊金山國際機場被警員擊斃（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

一名男子持兩枝槍進入舊金山(三藩市)國際機場警員將他擊斃,另有一名旁觀者被子彈擊中受傷送院。

警方表示,在週四早上7時半左右,舊金山國際機場客運大樓外,靠近BART站入口,一名TSA運輸安全管理局的職員發現一個男子舉止可疑並舉報,其後警員到場,發現該名男子揮舞著兩枝槍。

舊金山國際機場發言人Doug Yakel說:「SFPD警員到場,那人揮舞著兩枝槍,當時警員試圖緩和局勢,包括使用非致命的方法。」

舊金山國際機場發言人Yakel補充,該名男子以威脅的方式向警察前進,警察就對他開槍,其後並召來醫務人員為他急救,但因傷勢過重,他當場被宣布死亡。

另外一名無家可歸者腿部被子彈擊中,送往醫院治療,沒有生命危險。

警方沒有透露死者與傷者的身份,機場與地鐵的服務一度短暫停止,而開槍的警員循例接受舊金山警政部門、San Mateo縣警與地檢處等多個部門的調查。

