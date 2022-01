舊金山疫情見頂 抗疫策略改為學習與病毒共存（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

新型肺炎疫情兩年至今,舊金山(三藩市)的疫情數字終於見頂,並且開始回落,衛生局表示,現在的抗疫策略不是清零,而是學習與病毒共存。

舊金山市長布里德(London Breed)說:「好消息是已經見頂,不是說我們可以自滿和放鬆,黑暗隧道的盡頭見到亮光,我們可能會進入另一個隧道,但深知前面是希望和光明。」

舊金山疫情的頂峰是一個多星期之前1月9日,當時市內7日平均每日新增確診個案數目高達2,164宗,但到了1月12日,迅速下跌至1,705宗。

當局強調,Omicron是傳染力驚人的病毒,雖然市內個案有下降趨勢,可是整體數字仍然很高。

好消息是,Omicron引發的症狀普遍輕微,住院的人數遠遠低於一年前,醫院有充足的病床應付。

死亡人數方面,去年1月有165人死於新型肺炎,本月迄今有5人死亡,舊金山目前的抗疫策略與一年前也有不同。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說:「我們需要學習與這病毒共存,而不是靠各種管制,將Omicron病毒趕盡殺絕,這是不可能也不會發生的,我們的目標是將新型肺炎控制為風土病與它共存,至於放鬆管制需要因應現實慢慢來。」

舊金山目前有240多人因為新型肺炎需要住院,住院人數仍會上升,但預測不久之後會見頂。

舊金山仍然實行公共場所室內口罩令,衛生局呼籲大家戴口罩、接種疫苗、接種加強針、做檢測、生病時留在家中。

