舊金山疫情見頂 抗疫策略改為學習與病毒共存（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

新型肺炎疫情兩年至今，舊金山（三藩市）的疫情數字終於見頂，並且開始回落，衛生局表示，現在的抗疫策略不是清零，而是學習與病毒共存。

舊金山市長布里德（London Breed）說：「好消息是已經見頂，不是說我們可以自滿和放鬆，黑暗隧道的盡頭見到亮光，我們可能會進入另一個隧道，但深知前面是希望和光明。」

舊金山疫情的頂峰是一個多星期之前1月9日，當時市內7日平均每日新增確診個案數目高達2,164宗，但到了1月12日，迅速下跌至1,705宗。

當局強調，Omicron是傳染力驚人的病毒，雖然市內個案有下降趨勢，可是整體數字仍然很高。

好消息是，Omicron引發的症狀普遍輕微，住院的人數遠遠低於一年前，醫院有充足的病床應付。

死亡人數方面，去年1月有165人死於新型肺炎，本月迄今有5人死亡，舊金山目前的抗疫策略與一年前也有不同。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說：「我們需要學習與這病毒共存，而不是靠各種管制，將Omicron病毒趕盡殺絕，這是不可能也不會發生的，我們的目標是將新型肺炎控制為風土病與它共存，至於放鬆管制需要因應現實慢慢來。」

舊金山目前有240多人因為新型肺炎需要住院，住院人數仍會上升，但預測不久之後會見頂。

舊金山仍然實行公共場所室內口罩令，衛生局呼籲大家戴口罩、接種疫苗、接種加強針、做檢測、生病時留在家中。

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