舊金山市長布里德提出修訂執法人員使用監視攝影機法例

【KTSF】

為了改善治安,舊金山市長布里德週四提出一項關於執法人員使用監視攝影機的修法提案,希望能有效監控高危犯罪地區,並即時應變重大罪案的發生。

舊金山市長布里德說:「我們希望應對本市治安的挑戰。」

舊金山市治安惡化不斷遭人詬病,布里德週四宣布改善治安計畫,建議修改該市的監控科技法(Surveillance Technology Ordinance),該法例於2019年由市議會通過,旨在保護個人隱私,規定地方政府只能在涉及人身安全的緊急情況下,才能取得監視錄影畫面。

現在布里德建議修改規定,允許地方當局可以取得實時監視錄影畫面,好讓執法人員加快監控犯罪高危地區,並對危險案件作出迅速反應,例如搶掠、綁架、有組織盜竊,以及恐怖行動等,不過此舉已經引發疑慮。

舊金山市參事Aaron Peskin說:「搶掠、財務犯罪及暴力犯罪,當然都是無法接受的,我們有相關工具,但公眾有權知道這些工具如何被使用。」

ACLU美國公民自由聯盟也反對這項修法,2020年該聯盟也針對警方過度監控活動倡議人士而向市府提告,布里德否認她的修法提議,讓警方在缺乏監督下使用監視畫面。

布里德說:「我們必須通報訊息,像是舊金山市警局何時取得畫面,這些都會向大眾公布,也會提供給市議會。」

佩斯金說:「法律條文並未預防濫用。」

舊金山市警局局長Bill Scott支持市長的修法建議,包括佩斯金在內多位反對的市議員,週四則另外提出一項公投提案,名為《安全社區和政府透明法草案》,建議要確保監視錄影機的使用更加透明,禁止人臉辨識功能,並規定警局要提交關於監視科技政策的報告。

這項公投提案要先通過市議會批准,才能放在今年6月的選票上由選民投票決定。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。