San Mateo市男子企圖用易燃液體傷人被捕（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo市警方週三逮捕一名企圖用易燃液體傷人的男子。

案發地點靠近San Mateo社區學院附近,警方表示,週三中午接到多通電話,根據目擊者,一名情緒激動的男子手中拿著槌子,走在West Hillsdale Boulevard靠近Clearview Way,向一名人士及他的狗潑灑液體,還企圖對狗點火。

警方事後證明該名男子潑灑的是打火機用的易燃液體,受害人試圖將鎚子從嫌犯手中拿開時掉了手機,警方稱,嫌犯拿走手機逃跑。

多名警員趕到現場找到受害者,受害者身上有易燃液體味,所幸沒有受傷。

警方後來在Bayridge Way 1600號路段發現嫌犯,接受培訓危機談判的警員和San Mateo警局心理健康臨床醫生說服嫌犯,僵持了45分鐘後嫌犯投降,警方表示,嫌犯因攻擊及企圖燒掉受害人的手機滅證被逮捕。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。