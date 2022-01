【KTSF】

南灣聖荷西市週三發生一宗企圖劫車案,匪徒懷疑跟警員駁火,警員之後開槍擊斃匪徒,警方表示,男匪徒最初在東聖荷西偷走一架汽車,觸發警報,聖荷西警方於是出動直昇機追捕匪徒。

匪徒去到Santa Clara市一度下車,用槍指嚇另一名事主,企圖搶走他架電單車,不過並不成功,匪徒於是返回失車,駛回聖荷西逃走,整個過程被警方直昇機拍到。

匪徒之後在週三晚約7點幾,於West Hedding街夾Park Avenue附近街口與另一架車相撞,警方指,該名匪徒之後向在場的警員開槍,多名警員於是也向他開槍,,其中至少一槍擊中匪徒,匪徒送院後不治。

有附近居民表示,聽到多發連環槍聲,另一輛被匪徒撞到的車,裡面的兩名乘客受傷要送院治療,在場警員就沒有受傷。

