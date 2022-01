【有線新聞】

德國最新調查指,榮休教宗本篤十六世對當地教會性侵兒童問題一早知情。

兩年前受慕尼黑教區委託調查的律師,周四公布調查報告指,性侵案至少涉及497名受害人,主要是年輕男性,又相信又很多人沒有舉報。

調查發現,1980年一份會議紀錄顯示,本篤十六世有份討論如何應對神父性侵,但教會最終無採取任何行動,涉案神父得以維持神職。

現年94歲的本篤十六世,1977至1982年在慕尼黑出任總主教。他上任教宗後,曾多次否認自己知情不報。律師指他仍然否認指控,聲稱自己無出席該場會議。

