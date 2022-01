Hillsdale購物中心停車場槍擊案 4未成年嫌犯被捕

【KTSF 萬若全報導】

星期三下午發生在San Mateo市Hillsdale購物中心停車場開槍事件,警方逮捕4名未成年嫌犯。

4名嫌犯都是16歲,San Mateo市居民,由於未成年,警方表示不能透露嫌犯的族裔背景。

至於20歲的男性傷者,警方也沒有透露其族裔背景,至於開槍的動機仍在調查,不過根據消息來源,4名學生可能跟幫派有關。

由於案發地點Hillsdale購物中心,是許多青少年放學後逗留的場所,San Mateo警方表示,了解市民的擔憂,但這起槍案是單一事件,是發生在停車場,跟地點的治安無關。

案發在星期三下午5點多,警方接到多通報案電話,一名男子中槍,嫌犯逃離現場,目擊者清楚的描述嫌犯特徵,警方隨後逮捕到4名未成年嫌犯,他們因涉嫌開槍殺人、企圖搶劫及共犯被捕,傷者目前情況穩定。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。