Hillsdale購物中心停車場槍擊案 4未成年嫌犯被捕

【KTSF 萬若全報導】

星期三下午發生在San Mateo市Hillsdale購物中心停車場開槍事件，警方逮捕4名未成年嫌犯。

4名嫌犯都是16歲，San Mateo市居民，由於未成年，警方表示不能透露嫌犯的族裔背景。

至於20歲的男性傷者，警方也沒有透露其族裔背景，至於開槍的動機仍在調查，不過根據消息來源，4名學生可能跟幫派有關。

由於案發地點Hillsdale購物中心，是許多青少年放學後逗留的場所，San Mateo警方表示，了解市民的擔憂，但這起槍案是單一事件，是發生在停車場，跟地點的治安無關。

案發在星期三下午5點多，警方接到多通報案電話，一名男子中槍，嫌犯逃離現場，目擊者清楚的描述嫌犯特徵，警方隨後逮捕到4名未成年嫌犯，他們因涉嫌開槍殺人、企圖搶劫及共犯被捕，傷者目前情況穩定。

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