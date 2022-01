副總統賀錦麗就任一周年 談取得的成就及未來工作（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

副總統賀錦麗就任一周年,週四與亞太裔領袖舉行記者會,談到迄今取得的成就以及未來的工作。

早在新冠疫情爆發之前,亞太裔和夏威夷原住民社區就面臨著反亞裔暴力,以及持續的仇外心理事件激增,拜登總統在上任的第一週就簽署備忘錄,制定了一項官方政策,指示所有聯邦機構採取措施,確保減輕仇亞偏見和仇外心理。

特別是在應對新冠疫情期間,5月拜登總統簽署的「COVID仇恨犯罪法」,該法案解決了兩個難題,包括州和地方執法部門缺乏資源和培訓向FBI報告仇恨犯罪,以及許多亞太裔社區在報告仇恨犯罪時面臨的語言和文化障礙。

在醫療方面,由於亞太裔和夏威夷原住民在疫情期間承受較重的負擔,拜登總統優先在少數族裔多的社區提供免費和方便的疫苗及測試。

此外,拜登政府通過美國救援計劃,向亞太裔個人和家庭提供即時救濟,促進學生的教育公平和學校安全,減少障礙,並增加對亞太裔社區獲得聯邦服務的機會,確保擁有小型企業發展壯大。

副總統賀錦麗表示,拜登政府一直致力於通過對亞太裔和夏威夷原住民社區的投資,以及對仇亞暴力事件的激增做出有力回應來促進公平,並對亞太裔族群的個人、家庭與社區的安全、公平和機會取得進展上更加努力。

